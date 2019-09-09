Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi. Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz" mesajı paylaşıldı.

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