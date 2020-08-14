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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmasına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilere seslenerek "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum" temennisinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:28:47 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Çeşme ilçesinde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışması yapan işçilere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonundan seslenerek "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum." dedi.

Ildır Mahallesi mevkisinde dün gece otluk alanda çıkan, yer yer ağaçların bulunduğu geniş bir alana yayılan ve gece boyu süren yangın, kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarını gece görüşlü helikopterle izleyen Bakan Pakdemirli, günün ağarmasıyla da hava ve karadan takibi sürdürdü.

Saatlerce alevlere karşı mücadele veren ve yorgun düşen orman işçilerine moral vermek üzere helikopterle yangın sahasına inen Pakdemirli, işçilerin yürüttüğü çalışmaya katıldı.

Yanan araziyi inceleyen Bakan Pakdemirli, telefon görüşmesi yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yangın ve söndürme çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

Bu sırada telefon hoparlöründen işçilere seslenen Cumhurbaşkan Erdoğan, "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum. Allah yardımcıları olur inşallah." temennisinde bulundu.

Ildır mevkisinde dün 22.47 otluk ve makilik alanda çıkan yangına, 86 arazöz, 9 dozer, 344 personelle müdahale edilmişti. 2 uçak ve 20 helikopterin de katıldığı çalışma sonucu yangın bugün saat 11.00 civarında kontrol altına alınmıştı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 150-200 hektarlık alanın hasar gördüğü belirtilmişti.

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