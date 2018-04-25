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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: İşaretimi bekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili, belediye ve il başkanları ile bürokratlara adaylık konusunda önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verdi

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: İşaretimi bekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, bazıları bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

"İŞARET GELMEDEN KİMSE AYRILMASIN"

Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu. Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verdi.

BÜROKRATLARA MESAJ

Bürokratlara da, “kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti

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