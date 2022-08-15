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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'in skandal sözlerine sert tepki!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'in skandal sözlerine sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hedef alan sözleri büyük tepki toplayan Üstün Dökmen hakkında, "28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 18:05:00 - 2022-08-15 18:30:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'in skandal sözlerine sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Youtube kanalında başörtülü eğitimcileri hedef alan Üstün Dökmen'in sözlerine tepki göstererek, "28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına katılan Kemalist Prof. Dr. Üstün Dökmen, başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hedef aldı.

Başörtülü eğitimcileri hedef aldı

Laikçilerin pohpohladığı ve 28 Şubat zihniyetinin hala laikçi çevrelerde nasıl diri tutulduğunu bir kez daha gözler önüne seren Dökmen, "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakim ve savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." dedi.

Üstün Dökmen'e tepki yağdı

Dökmen'in sözleri Prof Dr. Nevzat Tarhan başta olmak üzere vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Tarhan, Dökmen'in toplumdan özür dilemesi çağrısında bulundu.

"28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin hezeyanları..."

Skandal sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir tepki geldi. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, isim vermeden Dökmen'i eleştirerek "28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır." şeklinde konuştu.

"Kast sistemine biz son verdik"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye, bizim dönemimizde, sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın baş örtülü baş örtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, işte bu kast sistemine biz son verdik.

Bozacının şahidi şıracı! Üstün Dökmen zırvaladı karanlık Oda sıvadı
Bozacının şahidi şıracı! Üstün Dökmen zırvaladı karanlık Oda sıvadı

Medya

Bozacının şahidi şıracı! Üstün Dökmen zırvaladı karanlık Oda sıvadı

 

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Yorumlar

Hasanali köse

Bakin bu Kuran düşmani ölsün bakalim bunun lesini nereye getirecekler ve kim namazina duracak

Uğur

Sayın cumhurbaşkanım, başörtülü kadınlara karşı ayrımcılığı gerçekten sona erdirmiş olsanız da size taraftar olan orta hâlli erkeklere (ve ülkemizde varsa fakir erkeklere) karşı ayrımcılığı bilmeden de olsa birçok yönden daha bile arttırdınız, öyle ki orta hâlli erkeklere karşı güçlendirdiğiniz kadınlar artık sadece yüzde 2'lik Zilletçi zengin takımını beğenip adam sayabiliyor ve nitekim bu yüzdendir ki soyumuz da son 10-12 senede bir anda kurudu.
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