Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine güzel haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelmesini temin etmeyi hedefliyoruz. '' ifadelerini kullandı.