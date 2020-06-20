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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı: İstanbul'da kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün İslamofobiye karşı kuracağı kanal için İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 21:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı: İstanbul'da kurulacak

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, SETA’nın "2019 Avrupa İslamofobi Raporu"nu tanıttığı web panelinin açılış konuşmasında İslamofobiye karşı kurulacak kanal ile ilgili bilgiler verdi.

Altun, "Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımız, Malezya ve Pakistan’ın liderleriyle birlikte, İslamofobi’nin neden olduğu sorunlarla mücadele etmek üzere İstanbul merkezli, İngilizce yayın yapacak medya ve iletişim merkezi kurulması talimatını vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

 

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