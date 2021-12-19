Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'a tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin."

"Aslında son 8 yıldır yaşadığımız her hadisenin bir tarafında ekonomi hep vardı."

"Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır."

"Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...