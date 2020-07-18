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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı:

"Dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. 'Devrim otomobilini' müzeye mahkum edenler, 'devrin otomobilinin' yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaklardır"

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:18:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili yaptığı paylaşımda, 2022 yılı sonunda seri üretime başlanmasının ardından senede 175 bin araç üretileceğini, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon aracın piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. 'Devrim otomobilini' müzeye mahkum edenler, 'devrin otomobilinin' yollarımızda kullanılmasına mani olamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, "Aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" başlıklı bir grafiğe de yer verdi.

Grafikte, Erdoğan'ın bugün, "Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmadan başlıklar yer aldı.

Teknik detayların aktarıldığı grafikte, tesisin yapımının 18 ayda tamamlanacağı, 2021 yılında hat montajlarına başlanacağı, 2023 yılına kadar 4 bin 300 kişinin istihdam edileceği, 2022 yılı sonunda ilk seri üretimin gerçekleşeceği, yılda 175 bin araç üretileceği, 2030'a kadar 5 farklı modelde 1 milyon aracın piyasaya sürüleceği bilgileri yer aldı.

Paylaşımda, "Türkiye'nin Otomobili"nin fotoğrafı da kullanıldı.

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