Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı şafağını beraberce başlatacak; huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu beraberce inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhuırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı paylaşımı yaptı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı şafağını beraberce başlatacak; huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu beraberce inşa edeceğiz."
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