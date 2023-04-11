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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 22:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı şafağını beraberce başlatacak; huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu beraberce inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı paylaşımı yaptı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı şafağını beraberce başlatacak; huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu beraberce inşa edeceğiz."

 
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