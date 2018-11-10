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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkçe ezan' çıkışı: Bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin 'Arapça ezanı değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımlarıdır' dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkçe ezan' çıkışı: Bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ü anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin 'Arapça ezanı değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımlarıdır' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkemizi paylaşma girişimlerine şahit olduk. Ülkemizi böyle bir tehdidin altına girmekten kurtaramadık. Önce şehir şehir ardından topyekun bir kurtuluş mücadelesi başlattık.

Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yeniden yer aldık.

Bize yalan tarih öğretildi

Bugünkü gençler tek parti dönemlerini ancak tarih kitaplarından, gazete ve dergi sayfalarından görmek şansına sahipler. Çünkü bize yalan bir tarih öğretildi. Türkiye ikinci dünya savaşına girmemiştir ama savaşın tüm yükünü sefaletini yaşamıştır.

Ülkemizi yönetenler milletimizi sadece maddi bir yükün altında ezmekle kalmamış değerlerinin üzerinde kurduğu baskıyla da ezmiştir.

Ülkemizde belirli bir kesim tek partili dönemden çok partili hayata CHP yönetiminin iradesiyle geçtiğimizi iddia ederler oysa bu geçiş mecburi bir geçiştir.

Çok partili hayta geçişten hemen sonra yapılan açık oy gizli tasnif… ki sayıyı da ona göre kendileri belirleyecek. Bu yöntem aslında CHP anlayışının yönetim anlayışı ile ilgili bir fikir vermeye yeter.

'Türkçe ezan' tepkisi

Yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti bu dönemin ardından ezici bir çoğunlukla yönetimi ele geçirmiştir.

Türkçe ezanın 18 yıl kamuoyu önünde savrulabiliyor olması bu husumetin bir işaretidir. Ezanın arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dendiği zaman onu sadece biz anlarız. Ama Arapça olduğu zaman bunun evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmak anlamındadır.

Aşık Veysel’i kılığı kıyafeti nedeniyle Ankara’ya almadılar. Aşık Veysel saf bir Anadolu insanı oradaki kıyafetiyle Ankara geldi. Beğenmediler, almak istemediler Ankara’ya…

Zaten demokrasinin güzelliği burada değil mi, ayırt etmek ayrıştırmak yok. Bu kesim halkın sandığa yansıttığı zihniyeti gösterir.

2023 hedeflerimiz sadece ekonomide değil demokraside de devam ediyor. Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin özgürlüklerin ve refah arayışının olduğuna inanıyor biz de bu istikamette çalışıyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'si bu tür tartışmaları tümüyle geride bırakacaktır.

Bunun için insani yardımlarda dünyanın bir numarası milli gelire göre biziz. Bizim bu çabamıza nasıl karşılık veriliyor diyorsanız. Sınır boyunca sınırlarımızda terör koridorları oluşturarak bu mücadelemize engel olmaya çalışıyorlar.

Operasyon sinyali

Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hep hüsran olacağını sürekli söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. İşte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.

İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da özgürlüğüne kavuşturacağız.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:34
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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