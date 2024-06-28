Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Kara Kuvvetleri' mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Erdoğan mesajında, "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.