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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye’ye duyurdu! Makûs talihi değiştirdik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye’ye duyurdu! Makûs talihi değiştirdik

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye’ye duyurdu! Makûs talihi değiştirdik

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıt gelmesinin ardından gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu açılışı sonrası sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Akkuyu'nun hikayesini anlatan Cumhurbakanı Erdoğan, "Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Sevgili genç kardeşim,

Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.

Peki neden 60 yıl? Bunun hikâyesini anlatayım sizlere
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Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı.

70’li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı.

Merhum Özal’ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.

Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi; milyarlarca dolar enerji faturası ödedi, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi.

İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik.

Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık.

Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak.

Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz.

Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz.

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