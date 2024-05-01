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Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 20:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı

TRT’nin 60. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır.

Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir.
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"TRT ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta"

Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum.

Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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