  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trivela paylaşımı
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trivela paylaşımı

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında gol attığı bir görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmak yok, gollere devam..." notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 01:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trivela paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı golü de sosyal medya hesabından paylaştı.

"Durmak yok gollere devam"

Yaptığı paylaşımda Erdoğan, Türk bayrağı emojisi ile "Durmak yok, gollere devam..." notunu düştü.

Trivela

Ayağın dışıyla yapılan bir futbol hareketi. Hareket, Portekizli millî futbolcu Ricardo Quaresma ile özdeşleşmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti
Dünya

Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden’ın beklenmedik kararı sonrası Suudi Arabistan, ABD’li Lockheed Martin şirketiyle bir anlaşma imzaladı.
Osman Gökçek, MİT'çileri ilk deşifre eden ismi belgeyle açıkladı
Medya

Osman Gökçek, MİT'çileri ilk deşifre eden ismi belgeyle açıkladı

Osman Gökçek, MİT mensuplarının kimliklerini ilk defa deşifre eden kişinin Murat Ağırel olduğunu açıkladı.
Ermenistan'da panik! Acil olarak yardım istediler
Dünya

Ermenistan'da panik! Acil olarak yardım istediler

Dağlık Karabağ savaşını kaybeden işgalci Ermenistan, Rusya'dan yardım talep etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay