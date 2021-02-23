Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trivela paylaşımı
Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında gol attığı bir görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmak yok, gollere devam..." notunu düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yaptı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı golü de sosyal medya hesabından paylaştı.
"Durmak yok gollere devam"
Yaptığı paylaşımda Erdoğan, Türk bayrağı emojisi ile "Durmak yok, gollere devam..." notunu düştü.
Trivela
Ayağın dışıyla yapılan bir futbol hareketi. Hareket, Portekizli millî futbolcu Ricardo Quaresma ile özdeşleşmiştir.