Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Abbas, görüşmede, Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini iletti.
Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.