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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:26:00 - 2020-07-26 17:36:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Abbas, görüşmede, Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini iletti.

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

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