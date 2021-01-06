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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı, ablası Naciye Sağlam'ın vefatı nedeniyle arayarak taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

HÜDAPAR Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören ablası Naciye Sağlam'ın (62) vefatı dolayısıyla Genel Başkan Sağlam’ı telefonla arayarak taziye dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlam'a derin üzüntülerini dile getirerek merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Sağlam ise taziye dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de telefonla Sağlam'ı arayarak taziye dileklerini ilettiği öğrenildi.

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