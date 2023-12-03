Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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