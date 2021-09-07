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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'ın yeni kabinesine ilk yorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'ın yeni kabinesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'ın geçici hükümetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 19:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'ın yeni kabinesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Taliban'ın geçici hükümeti ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konularıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan "Katar havalimanın işletilmesiyle ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. geçici bir Kabine açıklandı. Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir" ifadelerini kullandı.

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