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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "F-35 olayını da çok çok önemsemiyoruz. 1.4 milyon dolar ödeme yaptık. Gövdeye ait parçasını biz Türkiye'de üretiyoruz. Burada yapıldığı halde böyle bir karar alıyorlar" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 19:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın da bulunduğu gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında F-35 krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ''F-35 olayını da çok çok önemsemiyoruz. Öyle veya böyle biz de F-35 in muadili uçak üreten yerler var mı var. Oralardan teklifler gelmeye başladı. Mesele güçlü olmak'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları;

Şu an itibariyle tespit ettiğiniz noktada akıl tutulması yok değil var. Bütün bunlara rağmen sabırla bu süreci götürmek durumundayız. Öfke ile kalkan zarar ile oturur. Sabırla inşallah zafere.

ABD Başkanı Donald Trump ile bir kaç kez görüşmemiz oldu. Ayın 13'ünde randevulaşmamız oldu.

"Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz"

'Ekonomik yaptırım' gibi ifadeler kullanılıyor... Bugün Almanya Şansölyesine de söyledim. NATO'da ortak olduğunuz stratejik ortağınıza yönelik ekonomik yaptırımlarınızı ve silah göndermeyeceğim demenizi bana bir izah edin dedim. Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Biz bulunduğumuz noktada NATO'yu nasıl koruyacağız. Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edecek yer bitmedi.

"İHA'yı ve SİHA'yı vermediler yaptık" 

İHA'yı vermediler İHA'yı yaptık. SİHA'yı vermediler SİHA'yı yaptık. Şimdi bir kademe daha ilerisini yapıyoruz. Bizim dik durmamız yolumuza bu şekilde devam etmemiz en idealidir.

"F-35 olayını çok önemsemiyoruz"

Acil durumlarda çok daha farklı versiyonlarımız var. F-35 olayını da çok çok önemsemiyoruz. 1.4 milyon dolar ödeme yaptık. Gövdeye ait parçasını biz Türkiye'de üretiyoruz. Burada yapıldığı halde böyle bir karar alıyorlar.

Öyle veya böyle biz de F-35 in muadili uçak üreten yerler var mı var. Oralardan teklifler gelmeye başladı. Mesele güçlü olmak.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:31
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. F-35

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