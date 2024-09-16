Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında ayrıca bir videoya da yer verdi. Boykot konulu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Videoda, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Siyonist lobiye karşı cesur ve şerefli duruşuna da yer verildi.