Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Faiz, enflasyon ve asgari ücret...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu:

Döviz kuru artışları

"Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine yatırım, istihdam, üretimle çözeceğiz.

Faiz

Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem.

Enflasyon

Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her şeyiyle ortada.

Yatırım ve istihdam

Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, yatırımlarınızı büyütün ve istihdam oluşsun.

Asgari ücret

Görüşmelerin akışına göre kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum.

Alt gelir grupları başta olmak üzere tüm kesimlerin şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz

Stokçuluk

Arkadaşlara söyledim eğer cezai müeyyideleri düşükse, bunları artırmak suretiyle bu işin üzerine gidelim.

Rusya-Ukrayna gerilimi

Gerek Ukrayna’yla gerek Sayın Putin’le bu görüşmeleri geliştirerek bunun çözümünde payımızın olmasını isteriz."

BAE ile ilişkiler

Şubat ayı içerisinde benim bir iadei ziyaretim olacak. Geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları güçlü şekilde atacağız.

Mısır ve İsrail ile ilişkiler

Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz. Bu şekilde saygısızlık yapan, asla helallik beklemesin.