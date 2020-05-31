Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunlar dört dörtlük cühela

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ortaya gerçekten buram buram tarih kokan bir eser ortaya çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını istedik ve böylece Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kavuşmuş olduk.

Perşembe günleri tüm hastalara ücretsiz bakar. İhtiyaç sahiplerinin cebine de harçlıklarını koyardı. Gariplerin babası denmesinin sebebi de işte budur.

İsmail Niyazi Kurtulmuş nöbetçi oldukları zaman gelir yurtta geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır kimin üstü açık kimin üstü kapalı gelir bakardı. Bizim oradaki babalığı da biz onlardan görmüş olduk. Merhum Kurtulmuş'un bir önemli özelliği de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışmak olmuştur.

İstanbul'un fethine "işgal" diyenlere sert tepki

Önceki gün İstanbul'un fethinin yıldönümünün coşkusunu milletimizle beraber yaşadık. Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar inanın dört dörtlük cühele. Sorun bunlara bunlar fethin anlamını bilmezler. Fetih açmaktır. Fetih özellikle gönülleri kazanmaktır. Bunlar bunu bilmezler.

İşte Fatih'in surlardan içeri girerken Rum bayanlarının başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demesi işte bunun bir neticesidir.

Bakın şu anda Atina'da bizim bir tane camimiz yoktur hepsi yerle yeksan edilmiştir. Ama biz topraklarımızda böyle bir şey yapmadık. Türkiye'nin son 18 yılında her alanda olduğu gibi ecdadın mirasına sahip çıkma hususunda da devrim yaptık. Sadece ecdadımızın değil coğrafyamızın tüm mirasını korumaya aldık.

Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik

Türkiye'nin son 18 yılında her alanda olduğu gibi tarihimizle, kültürümüze sahip çıkma konusunda devrim yaptık. Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunu gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek insanlık hizmetine soktuk. Sınırlarımız dışındaki eserlerimiz konusunda aynı hassasiyeti sergiledik. Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik, hem kullanılır hale getirdik.

İnşallah bu eser, hem ecdanın hatırasını yaşatarak, hem bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmaya devam edecektir. İstanbul halkına sunulan bu hizmetin ifasında yer alacak tüm sağlık personeline başarılar diliyorum.