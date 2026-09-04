  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vakıf Katılım’dan Bursa Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi: ‘İstanbul’u Gören Rüya: Bursa’ Dev sipariş geliyor: İtalya ve Güney Kore'nin uçaklarını beğenmediler, Türkiye'nin Hürjet'ine bindiler Bakanlık denetimde! Kırtasiye ve okul ürünleri inceleniyor Batık medeniyet Elazığ'dan çıktı: Binlerce yıldır suyun altında! ABD'nin İsrail Büyükelçisi ipini kopardı Yahudi sever ‘monşer’den soykırıma destek Karadeniz patladı: Palamut fışkırıyor! Tanesi 80 liraya, 4 tanesi 300 lira düştü Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu! Bolu’da 25 kişi kutsal topraklara yolcu edildi: Umre kafilesine dualı uğurlama Acun Ilıcalı işte şimdi yandı: Hayatı karardı, 100 milyon dolar istiyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E, 47 üvey babası M.T'yi bıçaklayarak öldürdü.

#1
Foto - Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu!

Olay, 2 Eylül’de saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E. ile üvey babası M.T. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

#2
Foto - Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu!

ÜVEY BABASINI BIÇAKLADI Kavgada V.E. yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.T., hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu!

Şüpheli V.E. ise gözaltına alındı.

#4
Foto - Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu!

2 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Ağır yaralanan üvey baba, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. M.T.’nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltındaki V.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!
Spor

A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!

FIBA tarafından güncellenen son erkekler dünya sıralamasında parkede kasırga gibi esen A Millilerimiz, devasa bir sıçramaya imza atarak iki ..
Hindistan İslam'a direkt savaş açtı! Cami yıkımları başladı!
Dünya

Hindistan İslam'a direkt savaş açtı! Cami yıkımları başladı!

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde bir caminin daha Hindistan yönetimi tarafından yıkıldığı bildirildi.
Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!
Gündem

Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir zorunluluk içermeyen ‘okullarda Cuma Namazı düzenlemesini’ ‘çocuklara zorla Cuma namazı kıldırılacak..
Berhan Şimşek'e Aydın'da şok: Karşılamaya 1 kişi geldi
Gündem

Berhan Şimşek'e Aydın'da şok: Karşılamaya 1 kişi geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, CHP Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl binası girişinde kendisini sadece İl Başkanı Vasıf Sü..
Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor
Ekonomi

Rakamlar açıklandı! Enflasyonda düşüş sürüyor

Yıllık tüketici enflasyonu üst üste üçüncü ayda gerileyerek Ağustos'ta yüzde 31,51 seviyesine indi. Aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak gerçek..
Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar
Dünya

Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güneyinde yetişkinlere yönelik din eğitimi verilen bir okulu ziyareti sırasında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23