Kayseri'de aile faciası: 16 yaşındaki çocuk katil oldu!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E, 47 üvey babası M.T'yi bıçaklayarak öldürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E, 47 üvey babası M.T'yi bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 2 Eylül’de saat 21.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E. ile üvey babası M.T. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ÜVEY BABASINI BIÇAKLADI Kavgada V.E. yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.T., hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli V.E. ise gözaltına alındı.
2 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Ağır yaralanan üvey baba, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. M.T.’nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltındaki V.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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