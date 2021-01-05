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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şehit Fethi Sekin' paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şehit Fethi Sekin' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2017 yılında İzmir Adliyesi önünde şehit olan Fethi Sekin'le ilgili anma mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şehit Fethi Sekin' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önündeki saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fethi Sekin paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin dördüncü yıl dönümünde Fethi Sekin için Twitter hesabından anma mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Nasıl şehit oldu?

Kahraman polis memuru Fethi Sekin, İzmir'de PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı canı pahasına önlerken şehit oldu. İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin 4. yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor.

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