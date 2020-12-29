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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:34:03 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı göndermiştir." ifadelerine yer verildi.

Özdemir'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından defin işlemleri için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderilmişti.



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