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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

2019-10-29 01:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel ile Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Sarıtosun ve Türkel ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Korkmaz'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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