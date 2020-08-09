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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:04:41 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da uygulamadan kaçan sürücüyü takip sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memuru Adem Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Samsun'un Atakum ilçesinde uygulama noktasından kaçan aracı yakalama çalışmaları sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Asayiş Şubesi Yunus ekibinde görevli polis memuru Keskin ile Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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