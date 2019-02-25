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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Karpat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda için düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Karpat mesajı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Kemal Karpat hocamız Türk bir anne ve babanın evladı olarak Dobruca’da doğmuştur. Hocamız bir köy imamının evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Dobruca, tıpkı Kırcaali gibi, tıpkı Selanik gibi, tıpkı Belgrad gibi, tıpkı Üsküp gibi bizden bir yerdi. Hocamız bir köy imamının bir evladı olarak hayata başladığı için ilk öğretmeni de babasıydı. Babasının kendine bıraktığı mirası dünya çağında bir akademik başarı olarak devam ettirmesi hocamızın en büyük başarısıdır.

Bize düşen onu yargılamak değil

İstanbul'da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika'da tırmanan değerli hocamız ülkesiyle bağını da hiçbir zaman kopartmamıştır. Kemal Karpat hocamızın çalışmaları eserleri hep Osmanlı eserleridir. Hocamız hayatının tamamını geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek ülkemizin kadim tartışmalarına, çok daha gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen onu tercihlerinden dolayı asla yargılamak değil, ortaya koyduğu eserlerin üzerinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır.

Yerini doldurmak zor olacak

Biz Kemal Karpat hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz. Keşke kendisine rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
  1. İstanbul
  2. Prof. Dr. Kemal Karpat
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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