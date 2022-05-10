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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a telefon
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 01:09:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre Cidde kentindeki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde kalacağı belirtilmişti.

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