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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'bedelli askerlik' ayarı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 15:31:00 - 2024-03-05 16:15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'bedelli askerlik' ayarı

Sivas Mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' ile ilgili sözlerine tepki göstererek 'Gençlerimizi hedef almak, zihniyet bozukluğunun işaretidir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha asla Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Ülkemizi kesintisiz büyütüyor insanımızın özgüvenini artırıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize maliyetini hepimiz biliyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımlarıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz.
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Alanda şuanda 75 bin kişi bulunuyor.

Türkiye'nin kardeşlik davasına sarıldık. En büyük üzüntümüz bunu muhalefette göremeyişimiz.

CHP'de genel başkanlar bile değişti fakat hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olmadı. CHP'de yapısal arıza var, her gelen gideni aratıyor. CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı oldu. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu.

ÖZEL'E BEDELLİ ASKERLİK AYARI

Herhalde kulağını çektiler ki sözünü düzeltmeye çalıştı. Türkye terörle mücadelesini profesyonel kadrolarla yürütüyor. Azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı bedelli askerlikle eritiyoruz. Bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmekten geri durmuyor. Biz bölücülük ve bozgunculuk peşinde koşanlardan olmayacağız. 85 milyonun tamamının başımızın üstünde yeri var. Ayrım yapmadan milletimizin her ferdinin oyuna talibiz.

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