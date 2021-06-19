Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Milletvekillerine kesin talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buraya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.

Turizm sektörüne güzel haber

Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak.

Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.

"Bu şehir giderek dünyanın gözbebeği oluyor"

Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yılı daha iyi seviyeyi yakalayacağız. Gençler Antalya aynı zamanda ülkemizin en önemli şarkı şehirlerinden bir tanesidir. Bunun yanında en önemli tarım şehirlerinden biridir. Tarım üretiminde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti bir kez daha görülmüştür. Antalyamızın bu potansiyeli verimli kullanılması için gayret gösteriyoruz. Bu şehir giderek dünyanın gözbebeği oluyor.

CHP'li belediyelere 'su fiyatları' tepkisi

Yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle...

Biz sıradan bir parti değiliz, biz bir davayız. Davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar beraberiz.

İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz.

"Yerel yönetimlerde durum hiç de iç açıcı değil"

Antalya sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline geliyor. Antalya'da hükümet yatırımlarında en küçük bir sıkıntı yok. Ancak yerel yönetimlerde durum hiç de iç açıcı değil. İstanbul ve Ankara'da da aynı sıkıntı yaşanıyor.

Yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. Su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? İşte dinledik... İstanbul'da da böyle Ankara'da da böyle. Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak gibi bir şey söz konusu değil. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakın yeni yatırımı eskiden yapılanlar bile yürütülmemektedir.

"Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil"

Şimdi ben burada özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğim. Bir, ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber, kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Kardeşlerim genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum; Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir, biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz.

"Bırakın gidenler gitsin"

Biz yola çıkarken ne dedik; Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın. Siz teşkilatımızda, teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti'yi yüzde 50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı az önceki şarkımızı söylerken de gördüm. Bu arada arkadaşlarım da onu hatırladı. Bu arada söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay o da rahmetli oldu ve 14 Haziran'da vefat etmiş. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Milletvekillerine talimat

Benim sizden bir ricam daha var. Arkadaşlar az önce bir dostla konuşuyordum, bulunduğu ille alakalı bir şey söyledi bana. İlimizin milletvekilleri ilimize uğramıyorlar dedi. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz dedi. Şimdi biz 6 milletvekilimiz, bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara ama bunun dışında nerede olması lazım, Antalya'da. Burada benim milletvekili arkadaşlarım dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte Antalya'nın altını üstüne getirmeniz lazım. Belediye Başkanlarımız aynı şekilde, tüm ilçeleri dolaşmanız lazım.

"2023'ün başlangıcını verdik"

Biz şimdiden 2023'ün başlangıcını verdik. 2023'de Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz, milletvekilleri sayımızı daha da artırıyoruz. Bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var. Bu hizmeti AK Parti'den başkası getiremez. 26 milyonun her birine mutlaka gireceğiz. Dikkat edin güler yüzlü, nezaketli, kalplere dokunmayı bilen, şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri anlatabilenlerin kazanmadık gönül bırakmayacaklarını ben biliyorum.

"Vizyonları olmadığını herkese anlatmalıyız"

Öte yandan biz niye 2023 hedefi koyuyoruz. Bu doğrultuda Antalya'da il ve ilçeler dahil silme hepsini kazanmak istiyoruz. 2023'ün startını verdik. Bu noktada 2023 seçimi bir başka olmalı. Kazanmadık gönül bırakmayın. Muhalefet partilerinin milletin ve memleketin geleceğine ışık tutacak vizyonları olmadığını herkese anlatmalıyız.

"Bunların milletle bir alakası yok"

Ülkemizdeki muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek vizyonları olmadığını milletimize anlatmamız lazım. Hep söylüyorum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz biz. Bugün diğerlerinin böyle bir şeyi var mı? CHP'nin var mı? Öbür tarafta İP'in var mı? Yok zaten... Yaptıkları bir şey yok, sadece bunlar adı Millet olan İllet ittifakıyla bir şeyler yapıyor. Kimle bunlar ittifak halindeler? PKK terör örgütüyle ittifak halindeler. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değil. Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum; Dağdaki teröristlerle yan yana olan, omuz omuza olan, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Bizim mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondan oraya çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletimize sesleniyorum. CHP'li İYİ Partili kardeşlerime sesleniyorum, biz bu yolda milletin sesiyiz, bu yola böyle çıktık.

Yapacağımız çok şey var. Bu yatırımların hedef kitlesi, milletimizin ta kendisi. Bunların adı Millet ittifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet, zillet.

"Hedef doğrudan Türkiye'ydi"

Gezi'de mesele ağaç değildi. 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Algı girişimlerinde mesele asla hakikat değildi. Bu yaşadıklarımızda hedef doğrudan Türkiye'ydi.

HDP binasındaki silahlı saldırı

İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da darbecilerle de müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce, kararlılığa sahiptir."

Bildiri yayınlayan emekli amirallere sert tepki

100'e yakın amiralin hesapları şu an soruluyor, devam ediyoruz, sorulacak. Sen emekli olmuşsun senin bu milletle, devletle ne işin var. Bu ülkenin yargısı gerekeni yapacaktır."