Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu muameleleri büyükelçiliklerimize bildirin"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız

Meselesi millet ve memleket olan herkese kapımızı açık tutmalıyız

Makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz.

Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz

AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürdüğümüz yeni üye seferberliği çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu çalışmayla bir taraftan mevcut üyelerimizle bağlarımızı tazelerken aynı zamanda bir milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık.

Son bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Sadece salgın döneminde çıkan tablo bile ülkemizin 18 yılda nereden nereye geldiğini göstermeye yetiyor. Ülkemize yapılan saldırılar tesadüfi değildir.

Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir.

Salgın dönemi Türk pasaportu yaşamamızın güvenini tüm vatandaşlarımıza yaşattığımızı bir kez daha düşünüyorum. Neredeyse her gün sırf Türk ve Müslüman olduğu için saldırıya uğrayan bir insanımızın haberini alıyoruz.

"Müslümanlar çift yönlü cendereye alınıyor"

Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta ısrar ediyor. Müslümanların mukaddes değerlerine yapılan saldırılar görmezden geliniyor. Eş zamanlı olarak Avrupa İslamı, Fransa İslamı gibi projelerle Müslümanlar çift yönlü bir cendereye alınıyor. Bu bir asimilasyon projesidir. Giderek yaygınlaşan bu projeye karşı hep birlikte mücadele etmemiz şarttır.

"Irkçı muameleleri büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirin"

Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede başta sizler olmak üzere tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir. Sizlerden ricamız, vatandaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı, İslam düşmanı muamelelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirmenizdir. İlgili tüm kurumlarımız özellikle eğitim ve din hizmetleri alanında üzerine düşenleri yapıyor. Bununla birlikte bu alanda halen ciddi eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Sizlerin de eğitim çalışmalarına dahil olmanızda bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Avrupa'daki Türklerin müreffeh geleceği için gereken adımları hep birlikte atacağımıza inanıyorum.

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