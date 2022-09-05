Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir.

Önümüzdeki hafta Özbekistan’da Şhangay Beşlisi’nin toplantısına iştirak ederek ülkemizin haklarını Orta ve Doğu Asya’da geliştirmenin yollarını arayacağız. Bir sonraki hafta da BM Genel Kurulu’na katılarak hem dünya ve bölge gündemine dair görüşlerimizi dile getirecek ve çok sayıda toplantı yapacağız.

Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir

Türkiye’nin dünyada artan gücü ve sorumlulukları ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz ve fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Küresel gelişmeleri kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi, çevremizde sayısız örneğini görmüş olduğumuz felaketlere sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz.

Aziz Milletim, geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişinin devam ettiğini göstermiştir. Bu kendi kendine ortaya çıkan bir başarı değildir. Bu, Türkiye Ekonomi Programı’na uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir."