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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı:

"Eğitim öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz" - "Ülkemizin imkanları arttıkça öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:08:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlere şahsı, milleti ve ülke adına en kalbi şükranlarını sundu.

Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenler başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenleri rahmetle anan Erdoğan, emekli öğretmenlere Allah'tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diledi.

Öğretmenin, öğrettiğiyle birlikte eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişi olduğunu vurgulayan Erdoğan, güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefine ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim öğretim politikasıyla ulaşabileceklerini bildiğini belirtti.

Bu anlayışla 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendikleri andan itibaren eğitim öğretimi en öncelikli gündem maddesi yaptıklarını, derslik sayılarının artırılmasından öğretmen atamalarına, müfredatın geliştirilmesinden ücretsiz ders kitaplarında kadar eğitim alanında tarihi nitelikte pek çok reformu hayata geçirdiklerini bildiren Erdoğan, okulların fiziki altyapısını geliştirmenin yanı sıra katsayı adaletsizliği başta olmak üzere eğitim öğretim sistemine sirayet etmiş yasakçı, baskıcı zihniyetin izlerini silmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, son 18 senedir olduğu gibi bu sene de bütçede en büyük payı yine eğitime tahsis ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Öte yandan bu yıl tüm dünyayla beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak devam ettiriyoruz. Öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de görevlerini büyük bir özen ve özveriyle yürüttüklerine inanıyorum."

Erdoğan, Kovid-19 salgınına kurban verdikleri tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet, tedavileri devam edenlere de acil şifalar diledi.

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Erdoğan, tüm eğitim öğretim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik etti.

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