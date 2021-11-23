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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenelere müjde!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenelere müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:53:00 - 2021-11-23 21:07:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programına katıldı. Burada kürsüye çıkan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tüm öğretmenlerimize, şahsım, eşim ve milletim adına minnetlerimi sunuyorum. Kıymetli hocalarım şüphesiz hayatta her meslek önemlidir, saygıdeğerdir ancak pek az öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan, yol gösteren bir öğretmenimiz vardır. Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgi ve saygı ile hatırlıyoruz.

Göreve geldiğimizde en önemli mesele alt yapı eksikliğini gidererek okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamdolsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı.

Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik, ailelerimizi büyük bir dertten kurtardık. Mesleki eğitimi çok daha cazip hale getirdik.

Son 19 yılda bütçeden en çok büyük payı daima eğitime ayırdık. Eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. İnsan faktörünü dikkate almayan hiçbir politika hedefine ulaşamaz. Sizlerin gösterdiğiniz gayreti ve yaptığınız fedakarlıkları yakından takip ediyoruz. Öğretmenlerin sıkıntılarını kendi sıkıntılarımız olarak görerek şartları zorlayıp her türlü adımı atıyoruz.

Ööğretmenlere müjdeyi verdi

2002 yılında yeni bir öğretmenin maaşı 470 lirayken Temmuz 2021'de bu rakam 5 bin 100 TL'ye yükseldi. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar sağlıyoruz. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların hayırlı olmasını diliyorum.

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