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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Yeniakit Publisher
2023-10-31 19:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi. Erdoğan "2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.

Erdoğan "2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

İşletmelere de güzel haberi veren Erdoğan "İşletme başına 200-750 bin TL faizsiz kredi sağlayacağız." dedi.

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Yorumlar

pertgem

işi gücü işletmeler,sabit gelirliyi öldürdü.hep boğazda yalisı olanlara çalışıyor.vatandasin birsey almaya gücü olmadığı yerde kartlara yüklendiğinde bile çok gördü faizlerle sabit gelirliyi cevirmeye çalıştığı kart borçları yuz8nden soydu resmen,isi gücü zenginin karnını doyurmak olanları Allaha havale ediyorum.
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