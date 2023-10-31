Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi. Erdoğan "2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.
Erdoğan "2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartacağız." ifadelerini kullandı.
İşletmelere de güzel haberi veren Erdoğan "İşletme başına 200-750 bin TL faizsiz kredi sağlayacağız." dedi.
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