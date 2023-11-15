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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netenyahu'ya: Sıkıysa açıkla!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netenyahu'ya: Sıkıysa açıkla!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 16:08:00 - 2023-11-15 17:15:52

Partisinin TBMM'deki Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in Başbakanı Netenyahu'ya sert ifadelerle tepki gösterdi.

Sözlerine, "Şimdi Netenyahu'ya sesleniyorum: Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Açıklayamaz." diyerek başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Ey İsrail, sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol ama gidicisin.

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