Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netenyahu'ya: Sıkıysa açıkla!

Sözlerine, "Şimdi Netenyahu'ya sesleniyorum: Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Açıklayamaz." diyerek başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Ey İsrail, sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol ama gidicisin.

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