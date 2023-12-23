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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan hesabı soruldu
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Geri adım atmayacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Geri adım atmayacağız

Yeniakit Publisher
2023-12-23 22:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Geri adım atmayacağız

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörle mücadelede geri atım atılmayacağını vurguladı.

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütünün saldırıları sonucu 24 saat içerisinde 12 askerimiz şehit oldu. Art arda gelen acı haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi: "Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

"Döktükleri kanın hesabı misliyle sorulacak"

Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Geri adım atmayacağız"
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Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin"

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