Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde gelecek! "Şubat ayını bekleyin"

Ülkemizde son dönemlerde sık sık doğal gaz keşiflerine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın ardından bir iddia gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında herkesi heyecanlandıracak bir açıklama yapması bekleniyor.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulundu ve bir yazı kaleme aldı. Donat'ın yazısında dikkat çeken şubat açıklaması ise şöyle:

Karadeniz'deki doğalgaz rezervi, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok çok fazla. Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz. Gerisi... Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar.