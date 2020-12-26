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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı:

"Şiirleri ve fikirleriyle birlikte tüm hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif, istiklal mücadelemiz sırasında şehir şehir dolaşarak bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış, vaazları ve yazılarıyla Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirmiştir" - "Bugün de aziz milletimiz, Mehmet Akif Ersoy'un en iyi biçimde tasvir ettiği birlik, beraberlik, vatan tutkusu ve tarihe altın harflerle yazılmış mücadeleci ruhuyla, karşılaştığımız tüm engelleri aşmakta, istikbaline sahip çıkmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:08:34 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiirleri ve fikirleriyle birlikte tüm hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif Ersoy'un, istiklal mücadelesi sırasında şehir şehir dolaşarak bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaştığını, vaazları ve yazılarıyla Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Hayatı ve fikirleriyle bizlere ilham olan, milletimizin mücadeleci karakterini, ideallerini ve uğruna can verdiği değerleri yansıtan eserleriyle bugün de yolumuzu aydınlatan Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere 'İstiklal Marşı' gibi bir milli bilinç hazinesi bırakan, vatanına, milletine duyduğu derin bağlılık ve sevgiyle kaleme aldığı İstiklal Marşımızı milletimize hediye eden büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vatandaşlarımızın gönlünde müstesna yere sahip bir mütefekkir, bir münevver, bir gönül insanı, milletine ışık tutan bir ediptir.

Şiirleri ve fikirleriyle birlikte tüm hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif, istiklal mücadelemiz sırasında şehir şehir dolaşarak bilgisini, heyecanını ve umudunu milletiyle paylaşmış, vaazları ve yazılarıyla Anadolu'da bağımsızlık ateşini alevlendirmiştir. Bugün de aziz milletimiz, Mehmet Akif Ersoy'un en iyi biçimde tasvir ettiği birlik, beraberlik, vatan tutkusu ve tarihe altın harflerle yazılmış mücadeleci ruhuyla, karşılaştığımız tüm engelleri aşmakta, istikbaline sahip çıkmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillerin de aynı şuurla yetiştirilmesinde Mehmet Akif'in eserlerini iyi anlamak, gelecek nesillere aktarmakta milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın büyük önem taşıdığını belirterek, ebediyete irtihalinin 84'üncü yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

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