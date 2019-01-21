Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere uyarı: Hesabını sorarız

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Döviz kurunda başlayan ve ekonomiyi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri sizlerle birlikte uygulamaya koyduk. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.

Türkiye'nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki bir takım kifayetsizlerdir. Bunlar kendi insanlarına güvenmedikleri için hep birilerinin gölgesi altında, birilerinin emrinde hareket etmişlerdir.

Herhalde bunlar sanıyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille indi. İçerideki insanları ve imkanları da bir kaya kovuğundan çıktı... Bunlar böyle zannediyor. Biz ülke ve millet olarak çok güçlü bir müktesebata sahibiz. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış bilim insanlarımız bulunuyor. 2019'u Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan ettik.

Kimseyi zararına iş yap demiyoruz ancak, faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş, marketlerde hala fiyatlar düşmüyor, bunu neyle izah edeceğiz. Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sorarız.

Marketlerde fiyatlar düşmüyor

Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik dalgalanmada bazı kesimler iyi imtihan vermedi.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz.

Devlet bu süreçte reel sektörün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yaptı.

Devlet, teşviklerle, yapılandırmalarla, muafiyetlerle elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Buna karşılık birilerinin fırsatçılığa yönelmesi çok üzmüştür.

Hesabını sorarız

Son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız.

Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde fiyatlar hala yüksek. Bunun ahlaki temeli olabilir mi?

Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler.

Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir.

Böyle dönemler karı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir.

Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız. Bunlar krizi fırsata çevirme sözünü yanlış anlamışlar.

Rusya ile kriz yaşadığımızda ihracatçımız yeni pazarlara yöneldi, böylece ihracatımız hep arttı.

Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşmede...

Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşmede ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara yükseltmek konusunu yeniden masaya yatırdık. Trump, ben konuyu açmadan "Tersanecilikte ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum, demir-çelikte arkadaşlarımız çalışsınlar" dedi.

Münbiç'i sahiplerine teslim edeceğiz

Biz Cudi'de Gabar'da teröristlerle mücadele etmiyoruz. O bizim için ikinci plan. Birinci plan, sınır ötesinde terörle ve teröristlerle mücadele ediyoruz. Bu vesileyle Afrin şehitlerimize, Zeytin Dalı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bu mücadele kolay bir mücadele değil, bundan sonra da kolay olmayacak. Mücadeleyi sürdüreceğiz. Kim olursa olsun, en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler.

Türkiye gerçek gücünün farkına vardı.Bizi oyalayanların amacının sınırlarımızı DEAŞ, PKK/YPG terör örgütleri vasıtası ile delik deşik etmek olduğunu oraları kontrol altına aldığımızda daha iyi gördük.