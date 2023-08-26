Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Malazgirt Zaferi'' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizi Viyana önlerine kadar götüren zaferler zincirinin çıkış noktası olan Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sultan Alparslan'ı ve ordusunu, Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, tazimle yâd ediyorum" dedi.
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