Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı.

'MİLLETİMİZİN ELDE ETTİĞİ ZAFER, ULUSLARARASI ALANDA DA ONAYLANMIŞTIR'

Erdoğan mesajında "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgesi olarak addettiğimiz Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci yıl dönümüdür. Lozan Barış Antlaşması sayesinde milletimizin vatan topraklarını işgal eden müstevlilere karşı elde ettiği zafer, uluslararası alanda da onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

'GERİ ADIM ATMADAN, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE AYDINLIK YARINLARA YÜRÜYORUZ'

Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Erdoğan şunları aktardı:

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"Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz.

Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 101’inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."

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