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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya telefon: Her zaman yanınızdayız!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya telefon: Her zaman yanınızdayız!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 20:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya telefon: Her zaman yanınızdayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Libya'ya yardımlar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

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