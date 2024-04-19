Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Hamas görüşmesi! Heniyye'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.
Dolmabahçe'de görüşecekler
Erdoğan'ın yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etmesi bekleniyor. Kabulün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde olması öngörülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Kuva-yi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur! Erdoğan’ın sözleri ‘Cumhuriyet’i rahatsız etti
Siyaset
Hamas'a ve Filistin halkına hakaret bu adamla aynı listede seçilmekten utanmıyor musunuz? Saadet'in Gazze iki yüzlülüğü!