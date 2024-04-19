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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Hamas görüşmesi! Heniyye'yi kabul edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Hamas görüşmesi! Heniyye'yi kabul edecek

Yeniakit Publisher
2024-04-19 22:14:00 - 2024-04-19 22:16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Hamas görüşmesi! Heniyye'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze için diplomasi trafiği sürüyor.

Dolmabahçe'de görüşecekler

Erdoğan'ın yarın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etmesi bekleniyor. Kabulün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde olması öngörülüyor.

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