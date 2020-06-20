  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı "T-M-M" formülü

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde vaka ve vefat sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek "Israrla üzerinde durduğumuz husus var; maske, mesafe ve temizlik. Şimdi bu ilkeleri küçük bir takdim tehir ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Yani TMM. Yani tamam" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı "T-M-M" formülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını ziyaret etti. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, merhum Asaf Atasever'in damadı Murat Ülker de katıldı.

Erdoğan'dan T-M-M formülü

Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, üzerine titrediği yatırımlarıyla inşallah bu defa hak ettiği yere gelecek. Önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak yolumuza o kadar hızlı devam ederiz. Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış görülüyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus, maske, mesafe ve temizlik. Temizlik, maske, mesafe yani 'TMM' yani 'Tamam'. Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle salgını gündemimizden tamamen çıkaracağımıza inanıyorum "şeklinde konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Rüzgar

Kul hakkı heee, biz kul değiliz bizlerin hakkı yok öyle mi? 
  • Yanıtla

Nur talebesi

Kul hakkından bahsedene bakın hele.4 bakan ve B.erdoğanın karıştıkları rüşvet(HIRSIZLIK)olayı kul hakkı değil mi?Eski başbakan davutoğlunun da ifade ettiği,Man Adasına gönderilen 15 milyon dolar kul hakkı değil mi?örtülü ödenekten tarikatlara cemaatlere verilen nakit paralar kul hakkı değil mi?En karayı fetullaha parsel parsel vermek(Ne istediniz de vermedik) kul hakkı değil mi?”hırsızsa da bizim hırsızımızdır “ meselesi kul hakkı değil mi? İhalelere fesat karıştırmak kul hakkı değil mi?Kul hakkından bahsedene bakın hele.Dinime küfreden bari müselman olsa.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı