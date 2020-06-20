Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı "T-M-M" formülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını ziyaret etti. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, merhum Asaf Atasever'in damadı Murat Ülker de katıldı.

Erdoğan'dan T-M-M formülü

Erdoğan, "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, üzerine titrediği yatırımlarıyla inşallah bu defa hak ettiği yere gelecek. Önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak yolumuza o kadar hızlı devam ederiz. Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış görülüyor. Israrla üzerinde durduğumuz husus, maske, mesafe ve temizlik. Temizlik, maske, mesafe yani 'TMM' yani 'Tamam'. Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Bu dikkat ve hassasiyetle salgını gündemimizden tamamen çıkaracağımıza inanıyorum "şeklinde konuştu.