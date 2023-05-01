  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adamın sıfır vergiden haberi yok! Bay Kemal’i madara eden asgari ücret vaadi

Şimdi de hedef Selçuk Bayraktar! Bu ülke için tek çivi çakana tahammülleri yok... Can Ataklı'dan haddini aşan sözler

KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Kinleri ar damarlarını çatlattı! Saadet Partisi'nden LGBT'ye yeşil ışık!

TUSAŞ'taki bomba kulisi Türkiye ile paylaştı: Elimizde o uçaktan kalmadı

Sosyal medya yıkıldı! Başrolde Kılıçdaroğlu ve teröristbaşı Karayılan var

Böyle bir skandal görülmedi! 'Türkiye'ye karşı nükleer silah kullanalım! Tek çözüm bu' diyerek duyurdular

Araç sahipleri dikkat! O tarihi bekleyin, akaryakıta indirim geliyor

İlk sahiplerine sürpriz! Togg’dan şaşkına çeviren hizmet

Ahmet Hakan’dan şok “Bayraktar” fırçası
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na vaat tokadı! 'Uyan da balığa gidelim'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na vaat tokadı! 'Uyan da balığa gidelim'

Yeniakit Publisher
2023-05-01 17:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na vaat tokadı! 'Uyan da balığa gidelim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Asgari ücretliden vergi almayacağız." vaadini tiye aldı: Uyan da balığa gidelim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Emekçiler' başlıklı videoda, vaatlerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız." dedi.

AK Parti iktidarının 1.5 yıldır asgari ücretliden vergi almamasından bihaber Kılıçdroğlu'na cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan'ın kendinden habersiz Kılıçdaroğlu'na cevabı şöyle:

Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu. 14 Mayıs'ta tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bay bay Kemal 'Aleviyim.' diyor. Senin Aleviliğinden bize ne. Hayırlı olsun ne kadar güzel ama bugüne kadar sen bunu hiç söylemiyordun. Ne oldu da bugün söyledin? Çok manidar. İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündemi sarsan iddia! İşte kulislerden sızan 6'lı masa planı
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündemi sarsan iddia! İşte kulislerden sızan 6'lı masa planı

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündemi sarsan iddia! İşte kulislerden sızan 6'lı masa planı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da yeni gaf! Vatandaş alanı terk edince konuşmasını bitirdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da yeni gaf! Vatandaş alanı terk edince konuşmasını bitirdi

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da yeni gaf! Vatandaş alanı terk edince konuşmasını bitirdi

Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine bela okudu!
Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine bela okudu!

Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu kendi kendine bela okudu!

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun geçmişteki kavgaları yeniden gündemde
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun geçmişteki kavgaları yeniden gündemde

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun geçmişteki kavgaları yeniden gündemde

HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor
HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

Gündem

HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

Kemal Kılıçdaroğlu çok fena madara oldu! Alman diplomatlardan efsane kapak
Kemal Kılıçdaroğlu çok fena madara oldu! Alman diplomatlardan efsane kapak

Medya

Kemal Kılıçdaroğlu çok fena madara oldu! Alman diplomatlardan efsane kapak

İki hafta kala son seçim anketi Türkiye ile paylaşıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu
İki hafta kala son seçim anketi Türkiye ile paylaşıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu

Siyaset

İki hafta kala son seçim anketi Türkiye ile paylaşıldı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı gündeme oturdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23