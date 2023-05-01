Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na vaat tokadı! 'Uyan da balığa gidelim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Emekçiler' başlıklı videoda, vaatlerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız." dedi.

AK Parti iktidarının 1.5 yıldır asgari ücretliden vergi almamasından bihaber Kılıçdroğlu'na cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan'ın kendinden habersiz Kılıçdaroğlu'na cevabı şöyle:

Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu. 14 Mayıs'ta tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece CHP seçmenini ve milletimizi bu eziyetten kurtaracağız

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Bay bay Kemal 'Aleviyim.' diyor. Senin Aleviliğinden bize ne. Hayırlı olsun ne kadar güzel ama bugüne kadar sen bunu hiç söylemiyordun. Ne oldu da bugün söyledin? Çok manidar. İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır.