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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O anlamıyorsa siz anlatacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Kültür Bakanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuşuyor. Okullardaki sınıflarda öğrenci sayısının 30'lara kadar düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevaben salondaki izleyicilere, 'O anlamıyorsa siz anlatacaksınız' dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O anlamıyorsa siz anlatacaksınız

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

81 vilayetimizden gelen siz Sayın arkadaşlarım ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantıları çok ama çok faydalı görüyorum. Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum.Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin.

Alnımızın akı ile çıkacağız

Sizlere düşen ülkemizin kalkınması için çalışmak, milletimizle bağımızı güçlendirmektir. 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum.Biz, bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, gittiğimiz yerleri abad etmişizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.

Kılıçdaroğlu anlamıyorsa siz anlatacaksınız

Bazıları göçebe kavramı üzerinden milletimizi iğnelemeye kalkar. Biz yerleştiğimiz her yeri abad etmiş bir toplumuz. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir. İstanbul'u kendi kimliğimizle daha da geliştirdik. Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari... Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Şimdi kalkmış okul yapmaktan bahsediyor. Bu senin işin değil ya. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal diyin.

Birilerinin fırsata çevirmesine göz yummayız

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum. Binalar yükseldikçe yollar büyüdü. Fakat gönüller çoraklaştı, karardı, çölleşti. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak.TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek olan bir şehircilik hamlesi başlattık. İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı yerlerin yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:12
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • MemleketMemleket16 dk önce
    Sayın başkan ve damadı konuştuktan sonra birileri robotları kullanarak ve en acısı milli dedigimiz firmalarla endeksleri çökertiyorlar.En acı olanda hicbir önlem alınmayıp bu oyuna göz yumulması.
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