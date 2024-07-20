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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs paylaşımı! Öğrencilere müjdeyi verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs paylaşımı! Öğrencilere müjdeyi verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-20 22:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs paylaşımı! Öğrencilere müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan X üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC'li öğrencilere müjdeyi verdi.

Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık.

Aldığımız bu karar Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olsun.

Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.

50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz."
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