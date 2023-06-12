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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye

Yeniakit Publisher
2023-06-12 11:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev'e orman yangınında ölenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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